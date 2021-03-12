Акционер «Спартака» подал иск к клубу на 88,3 млн рублей

Акционерное общество «Капитальные активы» подало иск к московскому «Спартаку» на сумму 88,3 млн рублей, сообщается на сайте Арбитражного суда Москвы.

Отмечается, что третьими лицами в деле заявлены первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын, а также вице-президент компании и владелец клуба Леонид Федун. Подробности исковых требований не раскрываются.

После 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 38 очков.

Ранее Федун назвал причину появления теории заговора у фанатов «Спартака».