Малкин признан первой звездой матча «Баффало» — «Питтсбург»
Антон Борисов
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Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Баффало Сэйбрз», сообщается на официальном сайте лиги.
Встреча, прошедшая в Баффало на арене «Кибэнк-центр», завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. Россиянин отметился голом и результативной передачей.
Второй звездой признан нападающий «пингвинов» Джейк Гюнцель. В его активе один гол.
Третьим стал форвард «Питтсбурга» Брэндон Танев, забросивший шайбу.
Ранее сообщалось, что Малкин забросил седьмую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ.