Россияне не вошли в топ-15 в спринте на этапе КМ по биатлону

На этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Нове-Место, прошла мужская спринтерская гонка.

Первое место занял француз Кентен Фийон Майе. На второй строчке расположился Тарьей Бе из Норвегии. Замкнул тройку сильнейших итальянец Лукас Хофер.

Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, который приехал к финишу 16-м.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию заезда.



Ранее Лариса Куклина заняла последнее место в гонке преследования на этапе КМ по биатлону.