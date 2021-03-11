Российский теннисист Рублев установил уникальное достижение
Андрей Черников
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Россиянин Андрей Рублев стал первым спортсменом в туре Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который прошел два раунда турнира без борьбы.
В Дохе Рублев должен был встретится с Ришаром Гаске, но француз снялся из-за травмы ноги, а затем венгр Мартон Фучович снялся с турнира из-за травмы спины.
В матче 1/2 финала россиянин встретится с победителем пары Доминик Тим — Роберто Баутиста-Агут.
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