Гризманн считает, что «Барселона» не заслужила раннего вылета из ЛЧ

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн высказался о вылете команды из Лиги чемпионов от «Пари Сен-Жермен» на стадии 1/8 финала.

«Очень жаль. У нас было четыре верных момента плюс пенальти. В концовке становится сложнее, если ты не забиваешь. Но все равно сегодня мы сыграли гораздо лучше, чем в первом матче», — приводит слова Гризманна официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Француз отметил, что команда отдала на поле все силы. Также форвард высоко оценил игру вратаря «ПСЖ» Кейлора Наваса.

«Не думаю, что мы заслужили покинуть турнир так рано, но в следующем году мы постараемся выиграть этот турнир», — добавил Гризманн.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между парижанами и «Барселоной», которая прошла в столице Франции, завершилась со счетом 1:1. По сумме двух матчей в следующий раунд плей-офф прошел «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что Навас признан лучшим игроком матча.