Панарин пропустит ближайший матч «Рейнджерс»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн заявил, что форвард Артемий Панарин пропустит ближайший матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинз».

«Мы рады, что он вернулся. Мы не знаем, когда он снова сыграет», — приводит слова Куинна журналист телеканала USA Today Винс Меркоглиано в Twitter.

Встреча «Бостон» — «Рейнджерс» пройдет в ночь на 12 марта.

10 марта российский нападающий вернулся к тренировкам с командой после скандального интервью бывшего наставника подольского «Витязя» Андрея Назарова. В феврале специалист заявил, что в 2011 году Панарин в баре отеля в Риге несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. Бывший тренер отметил, что игроку грозил тюремный срок, однако ему удалось избежать наказания. После заявления Назарова хоккеист не выходил на лед.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Панарин принял участие в 14 матчах, в которых набрал 18 (5+13) очков.

Ранее пресс-служба «Рейнджерс» опубликовала видео с возвращением Панарина.