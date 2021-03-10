Жена Мамаева объявила о разводе

Алана Мамаева, жена футболиста «Ростова» Павла Мамаева, объявила о разводе.

«Мы разводимся мирно и без скандалов. Все по обоюдному желанию. Считайте это официальным заявлением. Адвокаты уже работают. Надеюсь, больше у вас не будет вопросов», — написала Алана в Instagram.



Также Мамаева отметила, что не будет подавать на алименты, ее не интересует раздел имущества, а с детьми Павел может видеться в любое время.

Напомним, Алана уличила супруга в измене.

Ранее возможная любовница Мамаева сообщила о своей беременности.