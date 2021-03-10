Московский «Локомотив» уволил 23 сотрудника за фотографию в соцсетях, передает «Чемпионат.com» со ссылкой на источники.

Стоит отметить, что на снимке сотрудники клуба изображены в футболках с нецензурной фразой, которая принадлежит бывшему директору по внутренним коммуникациям красно-зеленых Николаю Комарову, уволенному около недели назад.



Сотрудники, которые находятся на фото, написали заявления по собственному желанию.

Ранее «Локомотив» в гостях разгромил тульский «Арсенал».