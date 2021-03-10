Милонов сравнил информатора WADA Степанову с «известным одноразовым изделием»

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Виталий Милонов высказался о том, что информаторы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия и Виталий Степановы подали иск против России в ООН о нарушении прав человека, передает «СЭ».

«Эта морда готова сказать все, что угодно, лишь бы ее оставили. Она сейчас, по большому счету, никому не нужна. Ее использовали как известное одноразовое изделие», — сказал Милонов.

Также он отметил, что Степанова является плохой спортсменкой, а кушать хочется всегда.

Ранее информаторы WADA супруги Юлия и Виталий Степановы подали иск против России.