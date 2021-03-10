Экс-футболист «Спартака» рассказал, что ЦСКА помогли выиграть чемпионат 1991 года

Экс-футболист московского «Спартака» Геннадий Перепадченко рассказал, что столичному ЦСКА помогли выиграть чемпионат СССР 1991 года, передает «Чемпионат.com».

«В конце сезона было понятно, что ЦСКА выиграет оставшиеся матчи. В первом круге присутствовала спортивная борьба. Дальше, думаю, им уже помогали. В детали вдаваться не буду. Я не имею на это права. Теперь это бессмысленно», — сказал Перепадченко.



В сезоне-1991 красно-белые заняли второе место в чемпионате СССР.

Ранее «Спартак» иронично отреагировал на замедление работы Twitter.