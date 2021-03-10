Воспитанник «Барселоны» рассказал об интересе со стороны российского клуба

Воспитанник каталонской «Барселоны» Жерар Деулофеу рассказал об интересе со стороны российского клуба, передает Sport24.

Напомним, сейчас футболист выступает за итальянский «Удинезе».



«У меня были предложения из Италии, Испании, России. Я не буду называть клубы, которые мной интересовались. Не исключаю, что могу перейти в РПЛ, но я живу настоящим, а не будущим. Сейчас я игрок «Удинезе», — сказал Деулофеу.

Ранее Александр Кокорин остался в запасе «Фиорентины» на матч с «Удинезе».