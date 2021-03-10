Воспитанник «Барселоны» рассказал об интересе со стороны российского клуба
Андрей Черников
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Воспитанник каталонской «Барселоны» Жерар Деулофеу рассказал об интересе со стороны российского клуба, передает Sport24.
Напомним, сейчас футболист выступает за итальянский «Удинезе».
«У меня были предложения из Италии, Испании, России. Я не буду называть клубы, которые мной интересовались. Не исключаю, что могу перейти в РПЛ, но я живу настоящим, а не будущим. Сейчас я игрок «Удинезе», — сказал Деулофеу.
Ранее Александр Кокорин остался в запасе «Фиорентины» на матч с «Удинезе».