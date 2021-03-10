Защитник «Вашингтона» Орлов признан второй звездой матча с «Нью-Джерси»
Антон Борисов
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Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов признан второй звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси Дэвилз», сообщается на странице столичного клуба в Twitter.
Встреча, прошедшая в Вашингтоне на «Кэпитал Уан Арене», завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 5:4. Российский хоккеист отметился заброшенной шайбой.
Первой звездой матча признан форвард «Вашингтона» Якуб Врана, оформивший дубль.
Третьим стал нападающий «Нью-Джерси» Трэвис Зейджак. В его активе три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что четыре россиянина вошли в сборную разочарований сезона НХЛ.
#ALLCAPS 3 ⭐️'s of the game!— Washington Capitals (@Capitals) March 10, 2021
⭐️: @VranaJakub
⭐️⭐️: Dmitry Orlov
⭐️⭐️⭐️: NJD - Zajac#CapsDevils pic.twitter.com/SZVe6lT9c1