Бывший хоккеист «Авангарда» умер во время тренеровки

Бывший защитник омского «Авангарда» Игорь Хацей умер в возрасте 48 лет, сообщает журналист Алексей Шевченко в Telegram.

Спортсмен потерял сознание во время тренировки любителей и больше не пришел в себя.

Хацей выступал за челябинские клубы «Трактор» и «Мечел», московский «Спартак», хабаровский «Амур» и другие. В составе «Авангарда» он завоевал бронзовые медали чемпионата России 1996 года.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий «Спартака» Александр Баринев умер на 69-м году жизни.