«Айлендерс» в серии буллитов победил «Бостон», Варламов сделал 32 сейва
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» оказался сильнее «Бостон Брюинз».
Встреча прошла в Нью-Йорке на арене «Нассау Колизей» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев в серии послематчевых бросков со счетом 2:1.
В составе победителей отличился Брок Нельсон, у проигравшей команды единственный гол на счету Давида Пастрняка.
Победный буллит реализовал Энтони Бовилье.
Голкипер «островитян» Семен Варламов отразил 32 из 33 бросков по собственным воротам.
Ранее сообщалось, что в четвертом матче серии плей-офф Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» обыграл нижегородское «Торпедо».