Стали известны стартовые составы дортмундской «Боруссии» и «Севильи» на матч ЛЧ

Стали известны стартовые составы дортмундской «Боруссии» и «Севильи» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало матча — в 23:00 по московскому времени. Первая встреча завершилась гостевой победой немецкой команды со счетом 3:2. В составе гостей дублем отметился Эрлинг Холанд.

«Боруссия» Д: Хитц, Морей, Эмре Джан, Хуммельс, Шульц, Дахуд, Делейни, Беллингхэм, Торган Азар, Ройс, Холанд.

«Севилья»: Буну, Акунья, Диего Карлос, Кунде, Хесус Навас, Оскар Родригес, Фернандо, Хордан, Сусо, Осампос, Эн-Несири.

Встречу обслужит бригада арбитров из Турции во главе с Джюнейтом Чакыром. Ассистенты — Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервный судья — Арда Кердешлер.

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