Назван состав сборной России на финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в беседе с «СЭ» назвал состав команды на последний в сезоне этап Кубка мира.

По словам Бородавко, о₽т мужчин на турнире выступят Александр Большунов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Илья Семиков, Евгений Белов, Артем Мальцев, Илья Порошкин и Андрей Ларьков. Получивший перелом руки на ЧМ-2021 Денис Спицов продолжает восстановление.

Женскую сборную представят Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Наталья Непряева, Христина Мацокина, Мария Истомина и Алиса Жамбалова. Яна Кирпиченко испытывает проблемы со здоровьем и не будет заявлена на ивент.

Этап Кубка мира в Энгадине пройдет с 13 по 14 марта. В программе — классические масс-старты и марафоны.

Ранее сообщалось, что Йоханнес Клебо попал в заявку сборной Норвегии на заключительный этап Кубка мира.