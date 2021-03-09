Скончался тренер «Красной Армии» Александр Левицкий

Главный тренер клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Красная Армия» Александр Левицкий скончался на 57-м году жизни.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник. По его информации, причиной смерти Левицкого стал инсульт.

«Александр Левицкий скончался в больнице, у него был инсульт», — приводит слова собеседника агентство.

«Красная Армия» на своем официальном сайте подтвердила эти данные.

Левицкий занимал должность наставника «Красной Армии» — молодежной команды из системы московского ЦСКА — с 2019 года, в хоккейной школе ЦСКА он работал с 2006-го. В сезоне-2018/19 Левицкий входил в тренерский штаб юниорской сборной России.

В нынешнем сезоне «Красной Армии» удалось пробиться в плей-офф МХЛ. Армейцы 11 марта стартуют в первом раунде серией против столичного «Спартака».

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