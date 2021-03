Брат Хабиба Нурмагомедова проведет бой на UFC 260

Российский боец Абубакар Нурмагомедов свой следующий поединок проведет на турнире UFC 260, запланированном на 27 марта.

Как сообщил журналист Марсель Дорфф в своем Twitter, соперником Нурмагомедова станет американец Джаред Гуден.

Абубакар Нурмагомедов — двоюродный брат и член команды чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. На профессиональном уровне 31-летний боец имеет рекорд 15-4-1. Свой дебютный поединок в UFC, прошедший в ноябре 2019-го, Нурмагомедов проиграл.

На счету Гудена 11 побед и четыре поражения в карьере. В предыдущем бою, ставшим для него дебютом в UFC, он уступил Алану Джобэну.

Ранее Ислам Махачев «задушил» Дрю Добера на UFC 259, одержав седьмую победу подряд.

