Экс-вратарь «Барселоны» Вальдес вернется в клуб

Бывший вратарь «Барселоны» Виктор Вальдес вернется в клуб. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, голкипер получит пост тренера вратарей. Данная перестановка произойдет в связи с избранием Жоана Лапорты на должность президента каталонцев.

Напомним, что в 2019 году Вальдес руководил молодежной командой «блауграны» U-19.



Ранее сообщалось, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар может получить полчаса игрового времени в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».