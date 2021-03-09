Капелло увидел прогресс в игре Миранчука за «Аталанту»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло увидел прогресс в игре полузащитника Алексея Миранчука за «Аталанту». Об этом сообщает «СЭ».

По его мнению, 25-летний хавбек понимает стиль бергамасков и с каждым матчем выглядит все лучше и лучше.

Специалист отметил, что редкие появления в стартовом составе не являются для Миранчука проблемой, так как тренер Джанпьеро Гасперини при выборе игроков исходит из их определенной роли на поле.

Ранее сообщалось, что Шандор Варга, агент главного тренера «Ференцвароша» Сергея Реброва, опроверг информацию об интересе со стороны ЦСКА в конце декабря 2020 года.