«Динамо» одолело «Северсталь» в матче Кубка Гагарина
Андрей Черников
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Московское «Динамо» одолело череповецкую «Северсталь» в матче Кубка Гагарина.
Встреча завершилась со счетом 5:2.
В составе бело-голубых отличились Дмитрий Яшкин, Магнус Пяярви а также Андрей Сергеев, который оформил хет-трик. За «Северсталь» шайбы забросили Егор Морозов и Владислав Кодола.
Счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу бело-голубых.
Ранее ЦСКА обыграл «Спартак» и повел 3:0 в четвертьфинальной серии.