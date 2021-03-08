«Динамо» одолело «Северсталь» в матче Кубка Гагарина

Московское «Динамо» одолело череповецкую «Северсталь» в матче Кубка Гагарина.

Встреча завершилась со счетом 5:2.



В составе бело-голубых отличились Дмитрий Яшкин, Магнус Пяярви а также Андрей Сергеев, который оформил хет-трик. За «Северсталь» шайбы забросили Егор Морозов и Владислав Кодола.

Счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу бело-голубых.

Ранее ЦСКА обыграл «Спартак» и повел 3:0 в четвертьфинальной серии.