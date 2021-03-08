«Каролина» победила «Флориду», у Свечникова — голевая передача

»Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла на льду «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

В составе победителей нападающий Андрей Свечников оформил результативную передачу. Это его 20 (8+12) очко в сезоне.

Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский всю игру провел на скамейке. Форвард «Флориды» Григорий Денисенко за 8:06 заработал коэффициент полезности -1.

Ранее сообщалось, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Чикаго Блэкхоукс» в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина Харрикейнз» (Роли) — «Флорида Пантерз» (Санрайз) — 4:2

1:0 – Трочек (Свечников, Хэмилтон) – 15:55' (5x4)

2:0 – Нидеррайтер (Нечас, Ахо) – 24:52'

2:1 – Уигар (Аччари) – 30:41'

3:1 – Ахо (Мартинук, Славин) – 40:38' (4x5)

4:1 – Фёгеле (Макгинн) – 43:41'

4:2 – Марчмент (Юбердо, Барков) – 49:09'