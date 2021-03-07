«Манчестер Сити» проиграл в дерби и прервал 15-матчевую победную серию в АПЛ

В Манчестере завершился центральный матч 27-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Гости одержали победу со счётом 2:0.

Уже на первой минуте матча нападающий «Сити» Габриэл Жезус нарушил правила на линии своей штрафной и судья указал на «точку». Бруну Фернандеш пробил в левый от себя угол ворот, и мяч от кончиков пальцев Эдерсона залетел в сетку. Второй мяч был забит на 50-й минуте — нападающий гостей Маркус Рашфорд, находясь в чужой штрафной, низом отпасовал на защитника Люка Шоу, который пробил в дальний нижний угол ворот.

15-матчевая победная и 19-матчевая беспроигрышная серии «Манчестер Сити» в матчах АПЛ завершилась.

«Манчестер Сити» в 28 матчах набрал 65 очков и занимает первое место в турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» (54) — на втором месте.

АПЛ. 27-й тур

«Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед» - 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 - Фернандеш – 2 (пен), 0:2 Шоу – 50.

Ранее «Ливерпуль» потерпел шестое домашнее поражение подряд в АПЛ.