«Глазго Рейнджерс» стал чемпионом Шотландии впервые за 10 лет

«Глазго Рейнджерс» досрочно, за шесть туров до конца шотландской Премьер-лиги, стал чемпионом Шотландии.

«Селтик» в гостях сыграл вничью в матче 31-го тура ШПЛ с «Данди Юнайтед» (0:0) и позволил своему принципиальному сопернику праздновать досрочную победу. Подопечные Стивена Джеррарда в 32 матчах набрали 88 очков и за шесть туров до конца опережают «кельтов» на 20 очков.

«Рейнджерс» впервые с сезона-2010/2011 стал чемпионом Шотландии, прервав чемпионскую серию «Селтика». Для «Глазго» эта победа 55-я в истории. Это рекордный показатель для Шотландии.

В 2013 году клуб из-за долгов был переведен в четвертую лигу и отсутствовал в Премьер-лиге четыре года.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» обыграл «Селтик» в главном дерби Шотландии.