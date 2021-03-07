Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место

Норвежская биатлонистка Тироль Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место.



Спортсменка преодолела десятикилометровую дистанцию с четыремя огневыми рубежами за 27 минут 28 секунд, допустив три промаха.

Вторую строчку по итогам гонки заняла немка Дениз Херманн, отстав от победительницы на 24 секунды. Третье место досталось еще одной норвежке Марте Олсбю Ройселанд.

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, прибывшая к финишу 14-й.

Ранее сообщалось, что Светлана Миронова рассказала о готовности к гонке преследования на Кубке мира.