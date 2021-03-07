У Глушакова и Коваленко родилась дочь
Вадим Балканов
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У полузащитника «Химок» Дениса Глушакова и футболистки московского ЦСКА Ксении Коваленко родилась дочь. Об этом игрок подмосковного клуба сообщил в Instagram.
«Первый хет-трик в жизни, о лучшем не мог и мечтать! Любимая, спасибо за доченьку, обожаю вас! Трехкратный папа, я счастлив, нет больше слов! Мила Денисовна врывается в эту жизнь!
Добро пожаловать, наша младшенькая доча!» — написал Глушаков.
Ранее сообщалось, что нападающий Мохамед Салах может покинуть «Ливерпуль» из-за разногласий с главным тренером команды Юргеном Клоппом.