«Буду бить лысую голову»: Емельяненко и Джиган договорились о бое

Российский боец MMA Александр Емельяненко неформально анонсировал поединок с рэпером Джиганом (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн). В своем Instagram спортсмен опубликовал фото с дуэли взглядов с рэп-исполнителем, сопроводив его подписью «Буду бить лысую голову».

Джиган также в своем аккаунте разместил то же фото, написав «Пошла жара в хату». Пройдет ли бой в действительности, остается неизвестным, равно как и какие-либо подробности данного противостояния.

Своей последний профессиональный поединок Емельяненко провел на турнире ACA 107 в июле 2020 года, когда проиграл техническим нокаутом соотечественнику Магомеду Исмаилову. Ранее 39-летний боец поделился планами на будущее.