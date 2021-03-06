«Не справилась с ветровой обстановкой»: Куклина прокомментировала 53-е место в спринте

Биатлонистка сборной России Лариса Куклина прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).

Куклина заняла 53-е место. Она была точна в стрельбе из положения лежа, но затем допустила три промаха на «стойке».

«Что случилось со стойкой? Бывает. Видимо, надергала, не справилась с ветровой обстановкой. Пристрелялась как обычно. Да, ветер немного неприятный, здесь почему-то флажки немного по-другому реагируют на ветер. С этими флажками на этом рубеже мы не научились справляться. Больше боялась за «лёжку», а настреляла на «стойке», — сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».

Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, занявшая 13-е место с одним промахом. Остальные россиянки за пределами первой двадцатки.

Ранее сообщалось, что Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира, россиянки не попали в десятку.