«Большунов сделал это специально»: Панжинский высказался по инциденту в эстафете

Серебряный призер Олимпиады 2010 года в лыжных гонках Александр Панжинский считает, что Александр Большунов мог избежать инцидента с Йоханнесом Клебо.

«Я видел этот момент. Думаю, ситуация была следующая: Клебо пытался резко притормозить Большунова, чтобы потом рывком уйти. А Александр не стал убирать лыжи, натыкаясь на Клебо. Сложно судить, но кажется, что Большунов сделал это намеренно. Мастер такого уровня мог избежать столкновения, наверное, просто не захотел. Как и на этапе Кубка мира в Лахти, когда Саша сказал, что пытался тормозиться после финиша, но не успел. Выигрывать он умеет, проигрывать надо немного поучиться», — высказал мнение Панжинский в интервью «Чемпионату».

Сразу после гонки, норвежские СМИ написали, что на финальном подъеме Большунов задел лыжу Клебо и зацепил его палку. Тренер норвежской сборной Эрик Носсум утверждал, что сам Большунов это признал и даже объяснил, почему это произошло.

«Мог закончить с одной палкой»: в чем норвежцы обвиняют Большунова.