«Тампа» без Василевского уступила «Чикаго» и прервала победную серию

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в серии буллитов проиграла «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая на арене «Юнайтед центр» в Чикаго, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Алекс Дебринкэт, также отличился Доминик Кубалик. Победный буллит реализовал Филипп Курашев. У гостей шайбы забросили Энтони Чирелли, Алекс Киллорн и Райан Макдона.

Российский защитник «молний» Михаил Сергачев провел на льду 22 минуты 37 секунд и не отметился результативными действиями. Его одноклубник Александр Волком завершил встречу с показателем полезности »-1». Вратарь «Тампы» Андрей Василевский не принимал участия во встрече.

За хозяев 28 минуту 8 секунд сыграл российский защитник Никита Задоров. Он совершил пять силовых приемов, дважды заблокировал бросок и завершил игру с показателем »-1».

«Тампа» прервала шестиматчевую победную серию в регулярном чемпионате.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Бостон Брюинз».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго, США) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа, США) — 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)

0:1 — Чирелли (Пойнт, Палат) — 02:51

0:2 — Киллорн (Хедман, Палат) — 10:27 (5x4)

1:2 — Дебринкэт (Боквист, Кейн) — 12:57 (5x4)

2:2 — Дебринкэт (Кейн) — 27:18

2:3 — Макдона (Киллорн, Джонсон) — 43:20

3:3 — Кубалик (Кит, Боквист) — 46:00

4:3 — Курашев — 65:00 (ПБ)