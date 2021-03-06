«Вашингтон» Овечкина проиграл «Бостону» и прервал победную серию в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден», завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Брэд Маршан, также отличились Трент Фредерик, Патрис Бержерон и Ник Ритчи. У гостей шайбу забросил Якуб Врана.

Российские хоккеисты столичного клуба очков не набрали. Капитан команды Александр Овечкин завершил встречу с показателем полезности »-4», Кузнецов — »-3», Орлов — «0». Голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов отразил шесть из семи бросков.

«Вашингтон» прервал четырехматчевую победную серию в регулярном чемпионате.

Ранее форвард «Вашингтона» Том Уилсон подрался с задиравшим Овечкина игроком «Бостона».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон Брюинз» (Бостон, США) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон, США) — 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

1:0 — Маршан (Бержерон, Макэвой) — 14:21

2:0 — Фредерик (Макэвой, Смит) — 26:43

3:0 — Бержерон (Пастрняк, Маршан) — 29:01

4:0 — Маршан (Грызлик) — 34:58

5:0 — Ритчи (Крейчи, Дебраск) м41:05

5:1 — Врана (Бекстрём, Оши) — 53:36