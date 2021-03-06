Российский боец UFC Аскаров отдаст часть гонорара сопернику из-за перевеса

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Аскар Аскаров отдаст часть гонорара американцу Джозефу Бенавидесу из-за перевеса.

«Аскар отдаст часть гонорара. Решили не рисковать и не гонять вес дальше. Отдадим 20% гонорара сопернику. У Аскара были лишние 400 граммов», — приводит слова представителя бойца ТАСС.

Поединок между Аскаровым и Бенавидесом пройдет в ночь на 7 марта на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. Россиянин не смог уложиться в 57 кг во время процедуры взвешивания, которая прошла 5 марта.

Ранее Ислам Махачев уложился в вес перед поединком против Дрю Добера.