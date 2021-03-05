Призер ОИ не стал критиковать Большунова за поражение Клебо
Вадим Балканов
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Призер Олимпийских игр Александр Бессмертных не стал критиковать Александра Большунова за поражение Йоханнесу Клебо на четвертом этапе эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе. Об этом сообщает «Чемпионат».
По его словам, 24-летний россиянин мог бы одержать итоговую победу, если бы получил отрыв перед своим этапом.
Бессмертных выразил надежду, что у Большунова останутся силы на марафонскую гонку, и отметил, что серебряная медаль в сложившихся условиях является классным результатом.
Ранее Александр Большунов объяснил причину поражения Йоханнесу Клебо в эстафете на чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе.