Призер ОИ не стал критиковать Большунова за поражение Клебо

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Призер Олимпийских игр Александр Бессмертных не стал критиковать Александра Большунова за поражение Йоханнесу Клебо на четвертом этапе эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, 24-летний россиянин мог бы одержать итоговую победу, если бы получил отрыв перед своим этапом.

Бессмертных выразил надежду, что у Большунова останутся силы на марафонскую гонку, и отметил, что серебряная медаль в сложившихся условиях является классным результатом.

Ранее Александр Большунов объяснил причину поражения Йоханнесу Клебо в эстафете на чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе.