Призер ОИ не стал критиковать Большунова за поражение Клебо

Призер Олимпийских игр Александр Бессмертных не стал критиковать Александра Большунова за поражение Йоханнесу Клебо на четвертом этапе эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, 24-летний россиянин мог бы одержать итоговую победу, если бы получил отрыв перед своим этапом.

Бессмертных выразил надежду, что у Большунова останутся силы на марафонскую гонку, и отметил, что серебряная медаль в сложившихся условиях является классным результатом.

Ранее Александр Большунов объяснил причину поражения Йоханнесу Клебо в эстафете на чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе.