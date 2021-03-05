Широков раскритиковал Семина за отсутствие воспитанников в «Локомотиве»

Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался об игре московского «Локомотива» под руководством Юрия Семина.

«Локомотив» при нем как-то вперед шагнул? Конечно, нет. Титулы взяли только из-за того, что слабые конкуренты были. Команда должна постоянно двигаться вперед», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

По словам экс-футболиста, Алексей Миранчук выступал на хорошем уровне еще до возвращения Семина.

«Баринов – то же, он был в системе. Как много Баринов при нем играл? Последний год. Но почему раньше не играл?» — отметил Широков.

Ранее Семин отреагировал на высказывание полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука о тренировках в России и Италии.