Туктамышева рассказала, с кем хотела бы выступить на «Ледниковом периоде»
Антон Борисов
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Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, с кем хотела бы выступить в паре в проекте «Ледниковый период».
«Наверное, мне было бы интересно познакомиться с Александром Палем и Федуком. Было бы здорово, если бы их позвали на лед», — цитирует Туктамышеву «Чемпионат.com».
Также фигуристка отметила, что готова попробовать себя в роли ведущей шоу.
Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. Также она завоевала золото первенства России — 2013 и стала победительницей финала Гран-при сезона-2014/15.
В нынешнем сезоне фигуристка заняла первое место на этапе Гран-при в Москве.