Вяльбе эмоционально отреагировала на серебро российских лыжниц на ЧМ

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе опубликовала в Instagram фотографию российских лыжниц с серебряными медалями чемпионата мира в немецком Оберстдорфе.

Команда, в составе которой выступили Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева, заняла второе место в эстафете.

«Мои красавицы! Люблю и всегда в вас верю!» — подписала снимок Вяльбе.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не могут выступать под флагом своей страны.

После девяти гонок россияне завоевали три награды. Александр Большунов взял золото в скиатлоне. Также лидер национальной команды вместе с Глебом Ретивых стали бронзовыми призерами в командном спринте. Российские лыжницы Кирпиченко, Ступак, Сорина и Непряева взяли серебро в эстафете.

Ранее Вяльбе вновь высказалась о запрете на использование телефонов.