У попавшего в ДТП Тайгера Вудса зафиксировали провалы в памяти

Заместитель шерифа округа Лос-Анджелес Иоганн Шлегль поделился новыми подробностями состояния здоровья именитого американского гольфиста Тайгера Вудса, а также обстоятельствами ДТП, в которое попал спортсмен. По словам сотрудника правоохранительных органов, которые он дал под присягой, у Вудса зафиксированы провалы в памяти.

В частности, гольфист утверждает, что не помнит, как находился за рулем автомобиля во время аварии, а также не смог вспомнить ни самой аварии, ни о том, что ей предшествовало.

«Помощник шерифа спросил его о том, как произошло столкновение. Водитель сказал, что не знает и даже не помнит, как вел автомобиль», — цитирует заместителя шерифа газета New York Post.

Авария с участием Вудса произошла 23 февраля в городе Ранчо Палос Вердес, штат Калифорния. Гольфист был извлечен из автомобиля с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования и госпитализирован. Спортсмен получил множественные травмы ноги, ему была проведена операция.