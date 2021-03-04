«Что у тебя в голове?» В «Спартаке» озвучили претензии к Кокорину

Управляющий директор московского «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал решение красно-белых продать нападающего Александра Кокорина в итальянскую «Фиорентину». В стан спартаковцев форвард пришел в августе 2020 года в статусе свободного агента, однако в следующее трансферное окно команду покинул. По словам Мележикова, к футболисту со стороны руководства москвичей были большие претензии в части самоотдачи и подходу к тренировочному процессу.

«Большого конфликта не было. С нашей стороны вопросы были: «Саш, что у тебя в голове, почему ты не показываешь свои качества?» Он на них ответил, пообещал сделать все невозможное, чтобы проявить себя. После диалога Доменико Тедеско и партнеры по команде стали больше хвалить Сашу, на сборах он кардинально поменял отношение к работе. Не знаю, что ему мешало сделать это раньше», — цитирует Мележикова «Чемпионат».

Говоря о трансфере Кокорина в «Фиорентину», менеджер подчеркнул, что московскому клубу удалось поднять цену на форварда, за которого итальянцы изначально предложили меньше уплаченных €4,5 млн.

«Поступило предложение от «Фиорентины», мы оценили его финансово и позвонили игроку: «Саш, хочешь уйти, попробовать себя в Европе?» Раньше он хотел, контактировал с «Ромой». Кокорин сказал, что хочет попробовать. Несмотря на то что договорились достаточно оперативно, переговоры были очень непростыми. Если бы Саша захотел остаться в «Спартаке» — остался бы», — добавил Мележиков.

Александр Кокорин в составе «Спартака» принял участие в десяти матчах во всех турнирах, забив два мяча (оба — с пенальти) и сделав две результативные передачи. В трех матчах за «Фиорентину» 29-летний россиянин пока результативными действиями не отметился.