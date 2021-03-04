СКА увеличил преимущество над минским «Динамо» в серии плей-офф КХЛ

Петербургский СКА обыграл минское «Динамо» во втором матче серии 1/4 финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, которая состоялась в городе на Неве, завершилась со счетом 6:4 в пользу хозяев.

В составе победителей авторами заброшенных шайб стали Йоонас Кемппайнен, Иван Морозов, Антон Бурдасов, Василий Подколзин и Евгений Кетов, который оформил дубль.

У минчан отличились Шейн Принс, Брэндон Козун, Илья Усов и Бреннан Менелл.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Таким образом, подопечные Валерия Брагина увеличили свое преимущество над «Динамо» в серии — 2-0. Третий матч пройдет в Минске 6 марта.

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Запад. 2-й матч

СКА (Санкт-Петербург, Россия) — «Динамо» (Минск, Белоруссия) — 6:4 (4:2, 0:0, 2:2)

1:0 — Кемппайнен (Кетов, Ткачев) — 01:04

2:0 — Кетов (Ткачев, Кемппайнен) — 10:25

3:0 — Морозов — 14:59

3:1 — Принс (Паре) — 15:38

3:2 — Козун (Менелл) — 17:02 (5x4)

4:2 — Кетов (Ткачев, Кирсанов) — 18:22

4:3 — Усов – 45:45 (5x4)

4:4 — Менелл (Принс) — 52:08 (5x4)

5:4 — Бурдасов (Кемппайнен, Ткачев) — 53:47 (5x4)

6:4 — Подколзин (Кетов, Кемппайнен) — 58:26 (en)