Целый ряд городов может лишиться права принять матчи Евро-2020

Список городов-хозяев ближайшего чемпионата Европы по футболу может измениться. Об этом сообщает Associated Press.

По данным источника, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант с исключением из данного списка Бильбао, Дублина и Глазго. Уточняется, что представители оргкомитетов Евро-2020 из этих городов до сих пор не предоставили руководству УЕФА гарантии о количестве болельщиков, которых могут допустить на трибуны стадионов в условиях пандемии коронавируса. Отмечается, что матчи, которые должны были принять Дублин и Глазго, вероятно, будут проведены в Англии, что касается Бильбао, то эти встречи могут пройти в других городах Испании.

Чемпионат Европы должен был пройти летом 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 турнир был перенесен на 2021 год. Первенство пройдет в период с 11 июня по 11 июля в 12 городах 12 стран континента.

Ранее сообщалось, что Евро-2020 может пройти только в Англии.