Белорусские биатлонистки выиграли серебро в эстафете, Россия — седьмая

Сборная Швеции по биатлону одержала победу в женской эстафетной гонке в рамках восьмого этапа Кубка мира, который проходит в чешском Нове-Место. Шведскую команду представили Мона Брорссон, Ханна Эберг, Линн Перссон и Эльвира Эберг.

Серебро сенсационно досталось белорусским биатлонисткам, которые до финиша претендовали на победу. За сборную Белоруссии выступили Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола и Елена Кручинкина. Бронза досталась француженкам, у которых эстафету бежали Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Клоэ Шевалье и Жулия Симон.

Женская сборная России заняла седьмое место. Отечественную команду представили Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Лариса Куклина и Светлана Миронова, которые суммарно допустили 11 промахов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Биатлон. Кубок мира. Этап 8. Нове-Место, Чехия. Женщины. 4 x 6 км Эстафета

1. Швеция — 1:03.26,6 (0+6);

2. Белоруссия — +1,2 (0+9);

3. Франция — +27,8 (1+8)...

7. Россия — +51,6 (0+11).