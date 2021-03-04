Губерниев назвал результат россиянок в эстафете на ЧМ «серебром с золотым отливом»

Известный спортивный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев подвел итоги выступления российских лыжниц в эстафете на чемпионате мира по лыжным гонкам, который проходит в немецком Оберстдорфе. За отечественную команду выступили Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.

«Сейчас у нашей команды идеальная расстановка с почти идеальной формой. На Олимпийских играх мы будем еще сильнее и поборемся за золото. Сегодня мы взяли серебро с золотым отливом», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что россиянки завоевали серебро в эстафете на ЧМ впервые с 2005 года. Также это серебро в эстафете стало для отечественных лыжниц первой наградой на чемпионате мира, в программе которого осталась мужская эстафета, а также два масс-старта. Чемпионат завершится 7 марта.