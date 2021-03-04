РУСАДА объяснило причины дисквалификации фигуристки Сотсковой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выступило с объяснением причин отстранения бывшей российской фигуристки Марии Сотсковой. По информации пресс-службы ведомства, спортсменка была признана виновной в нарушении трех пунктов «Общероссийских антидопинговых правил».

Сотскова была уличена в использовании запрещенной субстанции, которая была обнаружена в ее организме, а также в попытке мошенничества и фальсификации данных при допинг-контроле. За это спортсменка была отстранена на десять лет, срок ее дисквалификации истечет в апреле 2030 года.

В июле 2020 года Сотскова объявила о завершении карьеры, в ходе которой стала серебряным призером финала серии Гран-при сезона-2017/18, на Олимпийских играх 2018 года заняла восьмое место, а также выиграла серебряную и бронзовую медаль на чемпионатах России.