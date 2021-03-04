Российские лыжницы завоевали первую медаль на чемпионате мира — 2021

Российские лыжницы заняли второе место по итогам женской эстафеты в рамках чемпионата мира по лыжным гонкам, который проходит в немецком Оберстдорфе. Отечественную команду представили Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.

Таким образом, россиянки завоевали свои первые награды на мировом форуме в Германии. Ранее в активе российской сборной в лыжных гонках были выиграны две медали, обе — в мужских дисциплинах. Сначала золото чемпионата мира завоевал Александр Большунов скиатлоне, а затем он же в компании с Глебом Ретивых выиграл бронзу в командном спринте.

Лидерство в зачете лыжных гонок остается за Норвегией. В программе турнира осталась мужская эстафета, а также два масс-старта. Чемпионат завершится 7 марта.