Вяльбе объяснила расстановку российских лыжниц в эстафете на ЧМ

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объяснила расстановку россиянок в эстафете на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Российские лыжницы выйдут на старт в следующем порядке: Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Наталья Непряева.

«Все единогласно сразу приняли этот вариант. Сорина в очень хорошей форме. Да, Юлия тоже в неплохой. Но Юлия все-таки больше тяготеет к «классике». Даже если что-то не пойдет, она «классику» пробежит лучше. Мне кажется, для нас это на текущий момент оптимальный расклад по этапам», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

Функционер заявила, что шведские лыжницы являются фаворитками.

«Но эстафета — самый непредсказуемый вид программы», — отметила глава ФЛГР.

Вяльбе отметила, что российские спортсменки хотят завоевать медали.

«Они нас уже приучили к этому на Олимпиаде, на прошлом чемпионате мира. Будем надеяться, что все сложится», — сказала функционер.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не могут выступать под флагом своей страны.

После шести гонок россияне завоевали две награды. Александр Большунов взял золото в скиатлоне. Также лидер национальной команды вместе с Глебом Ретивых стали бронзовыми призерами в командном спринте.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление российских лыжниц в индивидуальной гонке.