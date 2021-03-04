Клопп не отпустит некоторых футболистов «Ливерпуля» в расположение сборных

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не отпустит бразильских футболистов Алиссона, Фабиньо, Роберто Фирмино и португальца Диего Жоту в национальные команды, если им придется находиться на карантине после возвращения в Англию.

Ранее правительство Великобритании ввело ограничения на перелеты в Бразилию, Колумбию и Португалию. После возвращения из этих государств игроки обязаны находиться на карантине в течение десяти дней.

«Я думаю, что Международная федерация футбола (ФИФА) отчасти ясно дала понять, что на этот раз мы не должны отпускать игроков», — цитирует Клоппа The Guardian.

По мнению специалиста, клубы должны иметь первостепенное значение, так как они выплачивают зарплаты игрокам.

После 26 туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 43 очка.

Ранее Клопп написал письмо вратарю «Ливерпуля» Алисону Бекеру, у которого погиб отец.