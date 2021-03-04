Матч «Спартак» — «Краснодар» рассудит Мешков
Антон Борисов
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Российский футбольный союз (РФС) назначил арбитров на матчи 21-го тура чемпионата России.
Центральную встречу между московским «Спартаком» и «Краснодаром» обслужит Виталий Мешков. Помогать ему будут лайнсмены Дмитрий Мосякин и Владимир Миневич, резервным арбитром назначен Игорь Низовцев. За систему видеопомощи (VAR) будут отвечать Артем Любимов и его помощник Антон Аверьянов.
Все назначения опубликованы на официальной странице РФС в Twitter.
Ранее сообщалось, что футбольным судьям запретили распивать алкоголь в общественных местах.
⚡️ Арбитры на 21-й тур Тинькофф РПЛ. pic.twitter.com/zFqWYRItzm— РФС (@rfsruofficial) March 4, 2021