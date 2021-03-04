Матч «Спартак» — «Краснодар» рассудит Мешков

Российский футбольный союз (РФС) назначил арбитров на матчи 21-го тура чемпионата России.

Центральную встречу между московским «Спартаком» и «Краснодаром» обслужит Виталий Мешков. Помогать ему будут лайнсмены Дмитрий Мосякин и Владимир Миневич, резервным арбитром назначен Игорь Низовцев. За систему видеопомощи (VAR) будут отвечать Артем Любимов и его помощник Антон Аверьянов.

Все назначения опубликованы на официальной странице РФС в Twitter.

Ранее сообщалось, что футбольным судьям запретили распивать алкоголь в общественных местах.