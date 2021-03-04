Экс-тренер разочарована действиями дисквалифицированной за допинг Сотсковой

Бывший тренер фигуристки Марии Сотсковой Елена Буянова высказалась о дисквалификации спортсменки за нарушение антидопинговых правил.

3 марта стало известно, что Сотскова, объявившая о завершении карьеры, была отстранена на десять лет за использование фуросемида.

Специалист заявила, что до ухода от нее фигуристка была нацелена на серьезные результаты, постоянно была под контролем врачей и всегда сдавала все необходимые тесты.

«Наша работа с ней завершилась в 2019 году. Конечно, я очень разочарована такими действиями Маши. Сейчас вопросы уже не ко мне, а к ее последующему тренеру Светлане Соколовской», – цитирует Буянову РИА «Новости».

Сотскова взяла серебро в финале Гран-при 2017 года, а также стала серебряным (2018) и бронзовым призером чемпионата России (2017).

Ранее заслуженный тренер России Татьяна Тарасов заявила, что поступок Сотсковой негативно отразится на Федерации фигурного катания и тренере спортсменки.