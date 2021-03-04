Экс-чемпион UFC и Оверим покинули промоушен

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе бразилец Джуниор дос Сантос покинул промоушен, сообщает MMA Junkie.

По информации издания, также из организации ушел нидерландский спортсмен Алистар Оверим.

37-летний Дос Сантон выступал в UFC с 2008 года. В профессиональной карьере он принял участие в 21 поединке, в которых одержал 21 победу и потерпел девять поражений. В ноябре 2011 года он победил американца Кейна Веласкеса и завоевал титул чемпиона в тяжелом весе. Спустя год представитель США вернул себе пояс.

Оверим дебютировал в промоушене в 2011 году. В его активе 47 побед и 19 поражений, еще один бой признан несостоявшимся. В последнем поединке, который прошел 7 февраля, он проиграл техническим нокаутом россиянину Александру Волкову.

Ранее российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов заявил о готовности освободить титул UFC в легком весе.