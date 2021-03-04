«Монако» прервало серию из 13 матчей без поражений
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В очередном матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу «Страсбур» оказался сильнее «Монако».
Встреча прошла на арене «Стад де ла Мено» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0.
Таким образом, прервалась 13-матчевая серия команды Нико Ковача без поражений во всех турнирах. Последний раз монегаски уступили «Лансу» 16 декабря 2020 года (0:3).
Следующий матч княжеский коллектив проведет на выезде против «Ниццы».
Ранее сообщалось, что в очередном матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу «Аталанта» оказалась сильнее «Кротоне».